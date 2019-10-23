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Конте: визит главы Минюста США в Рим не связан с расследованием вмешательства в выборы

Премьер Италии сообщил, что Уильям Барр хотел получить информацию о поведении служащих американской разведки на территории страны в 2016 году

ТАСС, 23 октября. Визит министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра в Рим не был связан с расследованием приписываемого России вмешательства в американские выборы президента в 2016 году. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщило в среду агентство Reuters.

Конте отметил, что встречи Барра с руководством спецслужб Италии, ранее подтвержденные итальянским правительством, носили законный характер. "Встречи были совершенно правомерными и не нанесли ни малейшего ущерба нашим национальным интересам", - цитирует Reuters высказывание премьера.

По данным агентства, Конте сообщил, что Барр хотел получить информацию о поведении служащих американской разведки на территории Италии в 2016 году.

Премьер добавил, что итальянские спецслужбы не имеют никакого отношения к расследованию предполагаемого вмешательства в президентские выборы и не располагают какой-либо связанной с ним информацией.

Ранее СМИ усмотрели "итальянский след" в громком расследовании приписываемого России вмешательства в американские выборы. По данным американских СМИ, которые широко цитировались в Италии, Барр дважды побывал в Риме в августе и сентябре якобы с целью сбора (по поручению президента Дональда Трампа) информации о фигуранте расследования - профессоре Лондонской академии дипломатии Джозефе Мифсуде, который преподавал также в римском Link University и исчез почти два года назад.

Мифсуд, который уже давно попал в поле зрения спецслужб, якобы стал посредником в передаче компромата на участницу президентской гонки Хиллари Клинтон от российской стороны. По предположению СМИ, президент США Дональд Трамп пытается найти доказательство, что подозрения о его связях с Россией, на основании которых специальный прокурор Роберт Мюллер вел расследование, были сфабрикованы.

Теги
СШАИталияКонте, Джузеппе
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