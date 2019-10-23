Суд США обязал Госдепартамент в течение 30 дней опубликовать документы по Украине

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Американский суд в среду обязал Госдепартамент в течение следующих 30 дней обнародовать документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку между госсекретарем Майклом Помпео и адвокатом президента США Рудольфом Джулиани. Об этом говорится в распространенном постановлении судьи столичного округа Колумбии Кристофера Купера.

Материалы по контактам вашингтонской администрации и украинских властей затребовала в начале месяца правозащитная организация American Oversight, подав иск на основании Закона о свободе информации (FOIA).

Купер также постановил, что представители организации должны встретиться с сотрудниками внешнеполитического ведомства, чтобы обсудить способы сузить объемы затребованной документации. Он также согласился с тем, что данные сведения представляют общественный интерес.

American Oversight, в частности, затребовала документы, связанные с контактами Джулиани и представителей украинских властей по поводу сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, а также материалы по отзыву американского посла в Киеве Мари Йованович.

Скандал в США вокруг Украины

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы вашингтонской администрации. Как утверждают политические оппоненты президента, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.