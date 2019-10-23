Трюдо не намерен вступать в коалицию с оппозицией при формировании правительства

ОТТАВА, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады и лидер Либеральной партии, лишившейся большинства мест в парламенте по итогам прошедших выборов, Джастин Трюдо не намерен вступать в коалицию с оппозиционными партиями при формировании кабмина.

"В наши планы не входит формирование любого рода коалиции - как официальной, так и неофициальной", - заявил он в среду журналистам на пресс-конференции в Оттаве. Трюдо добавил, что намерен на этой неделе встретиться со всеми лидерами оппозиционных партий.

Либеральная партия в понедельник выиграла парламентские выборы. Либералы одержали верх в 157 из 338 избирательных округов, получив 33,1% голосов избирателей. Консервативная партия победила в 121 округе (34,4%), на третьем месте "Квебекский блок" (победа в 32 округах, 7,7%), затем следуют Новая демократическая партия (победа в 24 округах, 15,9%) и Партия "зеленых" Канады (победа в 3 округах, 6,5%), один мандат получил независимый кандидат. Для формирования правительства большинства либералам необходимо было 170 мандатов, но Трюдо верен давней канадской традиции, согласно которой не принято создавать парламентские коалиции.

Правительство меньшинства не редкость для Канады, но, как правило, работа такого законодательного органа существенно усложняется. Например, так произошло в 2006 году, когда Консервативная партия выиграла выборы, но не смогла получить большинство кресел в Палате общин (нижней палате парламента). В итоге в 2008 году текущий созыв парламентариев был распущен генерал-губернатором Канады, в том же году состоялись новые выборы, на которых консерваторы уверенно победили.

В нынешней ситуации у либералов, как говорят сейчас в Канаде, есть "уверенное меньшинство", поэтому вариант проведения новых выборов в ближайшее время не рассматривается. "В прошлом [Канадой] управляли правительства меньшинства, но коалиций не было. Премьер-министр Стивен Харпер (2006-2015) довольно успешно это делал (его Консервативная партия по итогам выборов 2011 года получила 166 мандатов - прим. ТАСС), даже несмотря на то, что в Палате общин у него вообще не было союзников", - заявил корреспонденту ТАСС профессор Университета Оттавы и политолог Пол Робинсон. По его словам, у либерального правительства "также не должно возникнуть с этим проблем".