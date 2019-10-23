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Палестино-израильский конфликт

В ООН призвали мировое сообщество подкрепить критику Израиля за Палестину реальными мерами

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека оценили ситуацию в секторе Газа как тяжелую и обратили внимание на ухудшение экономической и гуманитарной ситуации

ЖЕНЕВА, 23 октября. /ТАСС/. Спецдокладчик ООН по правам и свободам на оккупированных Израилем палестинских территориях Майкл Линк считает, что мировое сообщество должно подкрепить критику в адрес Израиля конкретными шагами. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в среду на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве.

"Международное сообщество издало бесчисленные резолюции и заявления с критикой никогда не заканчивающейся израильской оккупации. Давно пришло время подкрепить эту критику эффективными последствиями", - отметил он.

"Эта 52-летняя оккупация - самая длительная в современном мире - характеризовалась сильным ощущением безнаказанности со стороны оккупирующей державы, - отметил он. - Израиль правильно рассчитал, что международное сообщество - особенно западные индустриальные страны - не имеет политической воли, чтобы добиться завершения оккупации. В результате Израиль редко сталкивался с существенными последствиями за свое вызывающее поведение". По мнению спецдокладчика, израильская "оккупация-аннексия" будет бесконечной "без решительного международного вмешательства".

Как считает Линк, мировому сообществу следует разработать список "контрмер" в отношении Израиля. Расценив ситуацию в секторе Газа как тяжелую, спецдокладчик обратил внимание на ухудшение экономической и гуманитарной ситуации, а также на продолжающиеся демонстрации, во время которых с марта 2018 года израильскими силами безопасности были убиты более 200 палестинцев. Он напомнил также о разрушении домов палестинцев и строительстве поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

Майкл Линк был назначен спецдокладчиком по правам и свободам на оккупированных Израилем палестинских территориях решением Совета ООН по правам человека в 2016 году.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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