Сирийские курды были шокированы отказом США защитить их от вторжения Турции

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты обещали сирийским курдам, что не допустят нападения на них какой-либо третьей стороны, поэтому они были шокированы, когда Вашингтон отказался предпринять меры, чтобы остановить вторжение ВС Турции на север Сирии. Об этом сообщила в среду на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США председатель исполкома курдского Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед. Структура, которую она возглавляет, представляет собой автономный орган управления, созданный курдами на северо-востоке Сирии, и является политическим крылом вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии".

"У нас были очень хорошие отношения с американским правительством и силами США. Это касалось как борьбы с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС), так и реализации наших надежд на построение демократического будущего и стабильности в регионе. Мы получили обещания от Америки. Они сказали, что будут сражаться вместе с нами до тех пор, пока существует ИГ, что будут вместе с нами до тех пор, пока не будет установлена стабильность, пока не будет достигнуто политическое решение в Сирии. Они обещали это нам", - заявила Ахмед, общавшаяся с законодателями через переводчика.

"Когда наш свободный регион подвергся нападению, они сказали нам, что не в состоянии никак влиять на ситуацию, так что не смогут нам помочь. Нам говорили, что, пока их силы присутствуют в Сирии, они не допустят никаких нападений, поэтому мы доверяли американским силам. Мы думали, что, если регион подвергнется нападению, США не допустят этого. Мы не ждали от них, что они будут воевать на нашей стороне, но мы были уверены в том, что они этого не допустят", - подчеркнула лидер сирийских курдов. "Даже перед самым началом нападения мы предполагали, что воздушное пространство будет закрыто США", - добавила она.

"К сожалению, после телефонного разговора [президента США Дональда] Трампа с [турецким лидером Тайипом] Эрдоганом нам сказали, что воздушное пространство будет открыто, а наши силы - выведены из приграничного региона. Мы были шокированы и не понимали, что происходит. Мы и подумать не могли, что нечто подобное произойдет. В результате мы оказались в ситуации войны с турецким государством, мы защищали себя, турецкие власти пришли на нашу землю и начали войну против нас", - заявила Ахмед. По ее словам, Турция вторглась на север Сирии без какой-либо веской причины. "Мы никогда не делали никаких угроз в адрес властей Турции", - заверила она.