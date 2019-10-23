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Начало процедуры импичмента Трампа

Протестующие республиканцы помешали начать слушания в Конгрессе США в рамках импичмента

По данным газеты The Washington Post, из-за акции протеста слушания начались на пять часов позже запланированного

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Закрытые слушания в Палате представителей Конгресса США, проводимые в среду рамках процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа, начались на пять часов позже запланированного из-за акции протеста, организованной конгрессменами-республиканцами. Об этом сообщила газета The Washington Post.

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Заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер утром прибыла в Конгресс, где в закрытом режиме должна была давать показания членам комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе. Однако около 20 республиканцев, среди которых были конгрессмены, не являющиеся членами этих трех комитетов, ворвались в помещение, где должны были проходить слушания, и отказывались его покидать.

Протестующие члены Республиканской партии требовали "более открытого, прозрачного и справедливого" процесса в рамках импичмента. "Если за закрытыми дверями они собираются опровергать результаты американских президентских выборов, мы хотим знать, что происходит", - заявил конгрессмен Мэттью Гаец.

Как поясняет издание, республиканцы нарушили правило, согласно которому присутствовать на подобных мероприятиях могут только законодатели, входящие в комитеты, которые их организуют. Кроме того, некоторые протестующие принесли с собой мобильные телефоны, что также запрещено.

Как пишет The Washington Post, пока остается неясным, как в конечном итоге удалось уладить сложившуюся ситуацию, однако демократы обсуждали возможность того, чтобы обратиться за помощью к сотрудникам правоохранительных органов, но отказались от этой идеи, решив, что такие действия сыграют на руку их политическим противникам - республиканцам.

Скандал в Вашингтоне

Поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера стал скандал, разгоревшийся вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как утверждают политические оппоненты президента, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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