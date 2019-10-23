СМИ: Белый дом принимает решения, которые могут привести к взлому его компьютеров

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Белый дом за последнее время принял ряд решений, благодаря которым его компьютерную сеть можно будет легче взломать. Об этом говорится во внутренней записке главы отдела Белого дома по обеспечению безопасности в киберпространстве Димитриоса Вастакиса. Датированный 17 октября документ опубликовал в среду портал Axios.

"Говорят, что история повторяется. К сожалению, учитывая все изменения, которые я видел за последние три месяца, я предвижу, что Белый дом находится в такой позиции, которая может привести к тому, что его компьютерные сети будут вновь взломаны", - считает он. Ряд принятых властями мер в сфере кибербезопасности Вастакис назвал тревожными.

Кроме того, как отмечает портал, учрежденный в 2014 году бывшим президентом США Бараком Обамой отдел по обеспечению безопасности компьютерных сетей Белого дома покинули уже около десятка сотрудников, включая Вастакиса, который объявил об этом решении в данной записке. Он считает, что новые власти страны "по своему обыкновению враждебно" относятся к его отделу, что и послужило причиной его ухода.