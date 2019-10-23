Лидер курдов обвинила Турцию в применении на севере Сирии боеприпасов, содержащих фосфор

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Председатель исполкома курдского Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед обвинила власти Турции в применении во время военной операции на севере Сирии запрещенных боеприпасов, содержащих фосфор. Об этом она заявила в среду на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США.

"Власти Турции совершали преступления против человечности. Применялся фосфор. Мы до сих пор не можем провести расследование, потому что у нас нет возможностей для этого", - сказала Ахмед. Структура, которую она возглавляет, представляет собой автономный орган управления, созданный курдами на северо-востоке Сирии, и является политическим крылом вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии".

Лидер курдов также продемонстрировала фотографии, на которых изображен 13-летний мальчик с предполагаемыми химическими ожогами, полученными при турецкой бомбардировке Рас-эль-Айна.

Ранее сирийские курды обвинили турецкую армию в использовании "запрещенных видов оружия" в ходе боевых действий в Рас-эль-Айне. По версии телеканала Rudaw, речь может идти о применении снарядов, содержащих фосфор и напалм. Источник в департаменте здравоохранения в самопровозглашенной курдской автономной администрации на севере Сирии сообщил телеканалу, что в настоящее время специальная медицинская комиссия выясняет, какое именно оружие используется турецкими войсками. В свою очередь представитель курдских "Сил демократической Сирии" Мустафа Бали призвал международное сообщество провести специальное расследование, так как курдам не хватает своих специалистов.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар выступил с утверждением, что террористы в Сирии могут применить химическое оружие, чтобы затем обвинить в его использовании Анкару.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону вдоль турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.