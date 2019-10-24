Марокко хочет укрепить отношения с РФ в сфере экономики и сельского хозяйства

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Марокко хочет укрепить отношения с Россией в различных областях, включая экономику и сельское хозяйство. Об этом, как передает информационное агентство Maghreb Arab Press, заявил в среду в Сочи премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Османи по итогам встречи с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

Аль-Османи возглавляет делегацию Марокко на саммите Россия - Африка. В нее также входят министр энергетики, добычи полезных ископаемых и окружающей среды Азиз Раббах, министр-делегат при министре иностранных дел по вопросам африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом Мохсин Джазули.

"Существуют многочисленные возможности для диверсификации и расширения партнерства между Марокко и Россией", - отметил премьер. Он подчеркнул "готовность и решимость Рабата укрепить отношения с Россией в различных областях, в частности в сфере экономики и сельского хозяйства".

Аль-Османи указал на "глубинный характер исторических отношений между Марокко и Россией". По его словам, "состоявшийся в марте 2016 года визит короля Мухаммеда VI в РФ придал новую динамику двустороннему сотрудничеству". Кроме того, аль-Османи приветствовал "сближение позиций Рабата и Москвы по ряду международных вопросов".

Саммит Россия - Африка проходит в Сочи 23-24 октября под сопредседательством президентов России и Египта, на него приглашены руководители всех 54 государств континента. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором принимают участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.