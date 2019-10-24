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СМИ: премьер Японии получил письмо от президента Южной Кореи на фоне обострения отношений

О содержании письма пока не сообщается

ТОКИО, 24 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ получил письмо от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на фоне обострения отношений между двумя государствами, которое наблюдается в последние месяцы. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

По его информации, письмо от южнокорейского президента было передано главе японского правительства премьер-министром Республики Корея Ли Нак Ёном, с которым у Абэ в четверг состоялись переговоры. О содержании письма на данный момент не сообщается. Премьер Южной Кореи находится в Японии с визитом в связи с участием в церемонии интронизации нового императора Японии Нарухито, для которого Ли Нак Ён также привез поздравительное письмо от южнокорейского президента.

Отношения между Токио и Сеулом обострились на фоне торговых разногласий между государствами. В начале июля Япония ужесточила контроль за экспортом в Республику Корея трех видов материалов, необходимых для производства современных полупроводников и дисплеев различных электронных устройств. В августе Токио вывел Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений поставлялись японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. В сентябре Сеул исключил Японию из аналогичного собственного списка приоритетных партнеров.

Теги
ЯпонияРеспублика КореяАбэ, СиндзоМун Чжэ ИнНарухито (император Японии)
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