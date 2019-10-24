Абэ заявил, что Японии и Южной Корее необходимо нормализовать отношения

ТОКИО, 24 октября. /ТАСС/. Япония и Южная Корея после торговых разногласий в последние месяцы должны нормализовать отношения. Об этом заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ на переговорах со своим южнокорейским коллегой Ли Нак Ёном, который находится в Японии с визитом в связи с участием в церемонии интронизации нового императора Нарухито.

"Премьер-министр [Синдзо Абэ] подчеркнул, что отношения между Японией и Южной Кореей нельзя оставлять в текущем очень сложном состоянии и что переговоры с премьер-министром Южной Кореи послужат шагом к их нормализации и возвращению к их здоровой форме", - говорится в сообщении, распространенным МИД Японии. Глава японского правительства также отметил, что Япония и Южная Корея являются "важными друг для друга соседями", а нормальные отношения между двумя государствами необходимы для решения различных проблем, в первую очередь проблем, связанных с КНДР.

Ли Нак Ён в свою очередь отметил, что разделяет с премьером Японии понимание того, что Токио и Сеулу необходимо продолжать диалог, а также развивать разносторонние обмены. Премьер Южной Кореи также передал главе японского правительства письмо от президента Мун Чжэ Ина. О содержании этого послания на данный момент не сообщается.

Отношения между Токио и Сеулом обострились на фоне торговых разногласий. В начале июля Япония ужесточила контроль за экспортом в Республику Корея трех видов материалов, необходимых для производства современных полупроводников и дисплеев различных электронных устройств. В августе Токио вывел Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений поставлялись японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. В сентябре Сеул исключил Японию из аналогичного собственного списка приоритетных партнеров.