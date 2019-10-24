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Болсонару заявил, что Украина заинтересовалась бразильской военной авиацией

По словам бразильского президента, Киев заинтересован в приобретенииSuper Tucano и готов рассмотреть возможность приобретения Embraer KC-390

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 октября. /ТАСС/. Украина заинтересована в приобретении бразильской военной авиационной техники. Об этом президент крупнейшего латиноамериканского государства Жаир Болсонару сообщил в среду в Twitter.

"Украинский президент [Владимир Зеленский] заинтересован в приобретении [самолетов] Super Tucano", - написал он. Как указал Болсонару, Киев также готов рассмотреть возможность приобретения у Бразилиа военно-транспортного самолета Embraer KC-390.

Болсонару встретился с Зеленским во вторник в Токио, куда оба прибыли на интронизацию императора Японии Нарухито. Как сообщила по итогам переговоров пресс-служба украинского лидера, в ходе встречи Зеленский предложил Болсонару перезапустить совместный космический проект по использованию космодрома "Алкантара".

Легкий турбовинтовой штурмовик Super Tucano бразильской Embraer в 2011 году был выбран ВВС США в качестве самолета летной подготовки, разведки и поддержки войск. Пентагон закупает эти боевые машины, в частности, для ВВС Афганистана. Согласно данным газеты The Wall Street Journal, один такой самолет стоит не дороже $20 млн, а час полета на нем обходится в $500.

Embraer KC-390 - самый большой армейский самолет, разработанный и построенный в южном полушарии, предназначен для выполнения широкого круга задач военно-транспортной авиации. Он может использоваться для высадки десанта, доставки грузов, совершения дозаправки в воздухе, в поисково-спасательных и гуманитарных операциях, а также в качестве санитарного борта для транспортировки раненых и пострадавших. Как пишут местные оборонные ресурсы, KC-390 - единственный в своем роде самолет, оснащенный электродистанционной системой управления (ЭДСУ, Fly-by-Wire).

Теги
АфганистанБразилияЯпонияУкраинаЗеленский, Владимир АлександровичБолсонару, ЖаирНарухито (император Японии)
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