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Reuters: Макрон предложил бывшего министра финансов на пост еврокомиссара от Франции

Депутаты Европарламента 30 сентября отклонили выдвинутые Румынией и Венгрией кандидатуры на посты в новом составе Еврокомиссии по причине подозрений в наличии "конфликта интересов"

ТАСС, 24 октября. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил генерального директора IT-корпорации Atos и бывшего министра экономики и финансов Тьерри Бретона на пост еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка вместо отклоненной Европарламентом кандидатуры Сильви Гулар. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

"Он - человек действия, который знает вопросы промышленности изнутри, и, учитывая его понимание работы европейских институтов, не будет подходить бюрократически к европейским вопросам, что особенно важно для президента [Макрона]", - приводит агентство слова высокопоставленного французского чиновника.

Бретон занимал пост министра финансов Франции с 2005 по 2007 годы, преподавал в Гарвардской школе бизнеса.

Депутаты Европарламента 30 сентября отклонили выдвинутые Румынией и Венгрией кандидатуры на посты в новом составе Еврокомиссии из-за подозрений в наличии "конфликта интересов". Румынка Роване Плумб претендовала на пост еврокомиссара по транспорту, а бывший венгерский министр юстиции Ласло Трочани должен был заниматься расширением и политикой соседства ЕС. 10 октября Европарламент по той же причине отказался утвердить кандидатуру Гулар на пост еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка. По этой причине вступление в должность нового состава Еврокомиссии (ЕК) под руководством Урсулы фон дер Ляйен было перенесено с 1 ноября на 1 декабря.

В новой ЕК будет 27 еврокомиссаров: по одному от каждой из стран ЕС (за исключением покидающей сообщество Великобритании), включая Урсулу фон дер Ляйен.

Теги
РумынияФранцияМакрон, Эмманюэль
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