В Сеуле намерены уладить торговый конфликт с Токио путем диалога

СЕУЛ, 24 октября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея продолжит прилагать усилия, направленные на урегулирование разногласий с Японией, путем диалога. Об этом заявила в четверг журналистам министр иностранных дел страны Кан Гён Хва, комментируя визит главы южнокорейского правительства Ли Нак Ёна в Японию.

Руководитель внешнеполитического ведомства напомнила, что "Сеул прилагает стратегические усилия для улучшения отношений с соседями, такими как Китай, Япония и Россия, а также для поддержания мира на Корейском полуострове". "Что касается Японии, то первоочередное внимание должно быть уделено урегулированию торговых противоречий", - подчеркнула Кан Гён Хва.

Говоря о северокорейской проблематике, министр отметила, что Сеул "продолжает попытки придать импульс диалогу между Пхеньяном и Вашингтоном".

Отношения между Токио и Сеулом обострились на фоне торговых разногласий. В начале июля Япония ужесточила контроль за экспортом в Республику Корея трех видов материалов, необходимых для производства современных полупроводников и дисплеев различных электронных устройств. В августе Япония вывела Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений поставлялись японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. В сентябре Сеул исключил Токио из аналогичного собственного списка приоритетных партнеров.