Ас-Сиси пригласил Путина принять участие в форуме по вопросам мира в Африке в декабре

КАИР, 24 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил российского коллегу Владимира Путина в декабре в Асуан на форум по вопросам мира и устойчивого развития. Об этом заявил в четверг лидер Египта на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка в Сочи.

"Египет принял решение провести в Асуане 11-12 декабря Форум по вопросам мира и устойчивого развития, который призван стать площадкой для встречи континентальных партнеров, - сказал он. - Я хочу пригласить президента Путина на этом форум и моих африканских братьев принять в нем участие".