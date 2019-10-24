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Саммит Россия – Африка
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Ас-Сиси пригласил Путина принять участие в форуме по вопросам мира в Африке в декабре

Форум по вопросам мира и устойчивого развития состоится в Асуане 11-12 декабря

КАИР, 24 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил российского коллегу Владимира Путина в декабре в Асуан на форум по вопросам мира и устойчивого развития. Об этом заявил в четверг лидер Египта на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка в Сочи.

"Египет принял решение провести в Асуане 11-12 декабря Форум по вопросам мира и устойчивого развития, который призван стать площадкой для встречи континентальных партнеров, - сказал он. - Я хочу пригласить президента Путина на этом форум и моих африканских братьев принять в нем участие".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЕгипетРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-Саммит Россия – Африка
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