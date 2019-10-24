Президент Буркина-Фасо пригласил Путина принять участие во встрече "сахельской пятерки"

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Буркина-Фасо приглашает Россию принять участие в предстоящей встрече "Группы пяти" (G5) зоны африканского Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад) в столице Буркина-Фасо Уагадугу. Об этом заявил в четверг президент страны Рок Марк Кристиан Каборе на саммите Россия - Африка в Сочи.

"Разумеется, что страны "пятерки" не могут в одиночку справиться со всеми вызовами. И поэтому я хочу попросить Россию продолжить с нами стратегическое партнерство, бороться с террористами и принять участие во встрече в Уагадугу", - сказал он.