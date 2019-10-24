Верховный суд Украины отказался восстановить в должности экс-генпрокурора Шокина

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Кассационная административная палата Верховного суда Украины отказала бывшему генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении в должности. По данным агентства Украинские новости, такое решение огласила в четверг коллегия судей.

Таким образом Верховный суд отказал Шокину в пересмотре решения Высшего административного суда, который отказался восстановить его в должности генерального прокурора.

Шокин был генеральным прокурором Украины в 2015-2016 годах. Был уволен в апреле 2016 года. Ранее в интервью телеканалу NHK бывший и. о. генпрокурора Украины Юрий Севрук заявил, что бывший вице-президент США Джозеф Байден во время своей поездки на Украину в декабре 2015 года лично просил тогдашнего украинского президента Петра Порошенко отправить в отставку генерального прокурора Виктора Шокина, инициировавшего расследование в отношении руководства холдинга Burisma, где работал сын Байдена Хантер. Севрук также отметил, что после увольнения Шокина "США предоставили финансовую помощь Украине в размере $1 млрд". Сам экс-генпрокурор в январе этого года также сообщал адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани, что его просили закрыть дело Burisma.

В марте 2017 года Шокин подал иск в Высший административный суд Украины (ВАСУ) с просьбой признать незаконным и отменить указ президента от 3 апреля 2016 года об освобождении от должности генпрокурора. ВАСУ оставил иск без рассмотрения в связи с истечением сроков подачи обращения в суд. 2 сентября 2019 года Шокин через своего представителя подал в Верховный суд иск с требованием восстановить его в должности генпрокурора в связи с "вновь открывшимися обстоятельствами".