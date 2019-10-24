Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

Глава Пентагона считает, что Турция должна работать по Сирии с НАТО, а не Россией

По словам Марка Эспера, "время покажет, получит ли Россия выгоды от своих действий в Сирии"

БРЮССЕЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер считает, что Турция должна больше работать с НАТО по урегулированию ситуации в Сирии, а не с Россией. Соответствующую позицию глава Пентагона озвучил, выступая в четверг в Брюсселе в Германском фонде Маршалла в преддверии встречи министров обороны Североатлантического альянса.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Турции движется в неверном стратегическом направлении. Ей следует больше смотреть в сторону НАТО и меньше в сторону России", - сказал он, отвечая на вопрос о тесном сотрудничестве Анкары и Москвы по ситуации в Сирии. Он также не согласился с тем, что договоренности России и Турции по Сирии представляют крупнейшее дипломатическое достижение для РФ. "Только время покажет, получит ли Россия выгоды от своих действий в Сирии", - утверждал он.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Теги
СШАТурцияРоссияЭспер, МаркВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Акции протеста в Гонконге
В Китае заявили, что протестующие в Гонконге вдохновили протесты от Испании до Чили
Глава комиссариата МИД Китая Се Фэн раскритиковал Палату представителей Конгресса США за "поддержку мятежников" путем принятия законопроекта о правах человека и демократии в Гонконге
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС