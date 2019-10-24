Глава Пентагона считает, что Турция должна работать по Сирии с НАТО, а не Россией

БРЮССЕЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер считает, что Турция должна больше работать с НАТО по урегулированию ситуации в Сирии, а не с Россией. Соответствующую позицию глава Пентагона озвучил, выступая в четверг в Брюсселе в Германском фонде Маршалла в преддверии встречи министров обороны Североатлантического альянса.

"Турции движется в неверном стратегическом направлении. Ей следует больше смотреть в сторону НАТО и меньше в сторону России", - сказал он, отвечая на вопрос о тесном сотрудничестве Анкары и Москвы по ситуации в Сирии. Он также не согласился с тем, что договоренности России и Турции по Сирии представляют крупнейшее дипломатическое достижение для РФ. "Только время покажет, получит ли Россия выгоды от своих действий в Сирии", - утверждал он.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.