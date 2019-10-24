Американские B-52 провели учебное бомбометание на маневрах в Литве в 60 км от границы с РФ

ВИЛЬНЮС, 24 октября. /ТАСС/. Стратегические бомбардировщики ВВС США В-52 провели учебное бомбометание в рамках военных маневров Литвы и США на полигоне литовской армии под городом Казлу Руда в примерно 60 км от границы с Калинингардской областью РФ. Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте командования литовской армии сообщении.

Как отмечается в тексте, в учениях были задействованы два бомбардировщика ВВС США В-52. Для выполнения задания они были подняты в воздух с авиабазы ВВС Великобритании в Фэрфорде. В-52 были наведены на учебные цели (здания и автомобильные колонны), которые атаковали с высоты 6 км инертными бомбами. Как отмечается в сообщении, цели были уничтожены.

"Целью учений, еще раз продемонстрировавших, что Литва и регион в целом являются объектом внимания НАТО и США, было ознакомление с новой для союзников географической территорией, которой в случае кризиса будет необходимо обеспечить прикрытие с воздуха", - сказал в эфире радиостанции Ziniu radijas министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Ранее в марте текущего года на том же полигоне проходили учения, в ходе которых отрабатывалось взаимодействие литовских и американских военных по одновременному выполнению задач разного типа, требующих особой четкости, быстроты реакции и координации в принятии решений. В них также участвовал бомбардировщик ВВС США В-52, однако бомбометание не выполнялось.

Авиационный полигон в Казлу Руде Мариямпольского района (первый такой в Прибалтике) находится на удалении примерно 60 км от границы с Россией. Вооруженным силам республики он передан в 2018 году. Объект, соответствующий стандартам НАТО для стрельб с воздуха и бомбометания, построен при участии американской инженерной роты.