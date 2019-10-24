Киев решил признавать справки о рождении и смерти, выданные в республиках Донбасса

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Украина будет признавать свидетельства о рождении и смерти, выданные на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Соответствующее решение в четверг приняло украинское правительство.

"Кабинет министров принял решение о признании отдельных справок, выданных медицинскими и судебно-медицинскими учреждениями на оккупированном Донбассе", - сообщила пресс-служба правительства, уточнив что речь идет о свидетельствах о смерти и рождении граждан.

Кабмин постановил, что специальная комиссия признает или отказывает в подтверждении таких документов по линии ЗАГС.

При этом в правительстве подчеркнули, что признание отдельных документов с республик Донбасса не означает признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Министры, принимая такое решение, учитывали положения "Намибийских исключений" ООН, а также закон от 18 января 2018 года "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", добавили в пресс-службе.