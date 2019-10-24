Президент ЮАР призвал безотлагательно исполнить договоренности форума Россия - Африка

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Результаты экономического форума, который проходит параллельно с саммитом Россия - Африка в Сочи, должны быть безотлагательно воплощены в жизнь. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, выступая на пленарной сессии встречи на высшем уровне.

"Мы искренне надеемся, что саммит открывает новую многообещающую главу в отношениях между РФ и Африканским континентом. <...> Отрадно отметить результаты бизнес-форума Россия - Африка. Мы должны безотлагательно эти результаты претворить в жизнь", - сказал он.

Рамапоса отметил, что глобализация "повлекла серьезные изменения в международных политических, культурных и экономических отношениях", что приводит к возникновению новых возможностей и новых угроз. "Мы хотели бы призвать Россию и дальше поддерживать усилия, направленные на то, чтобы реформировать международные структуры и способствовать [принципу] многосторонности", - подчеркнул лидер ЮАР.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. В нем принимают участие представители всех 54 стран континента, 43 из них представлены на высшем уровне. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита.