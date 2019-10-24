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Саммит Россия – Африка

Президент Мавритании: Россия и Африка должны противостоять вмешательству в дела государств

В свою очередь президент Гвинеи Альфа Конде заявил, что страны Африканского континента заинтересованы в диверсификации направлений сотрудничества с Россией

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Россия и страны Африки должны препятствовать внешнему вмешательству во внутренние дела суверенных государств. Об этом в четверг на заседании саммита Россия - Африка заявил президент Мавритании Мохамед ульд Газвани.

"Мы выступаем за многополярный, более справедливый мир, за устойчивое, всеобъемлющее развитие, - подчеркнул он. - Мы выступаем против односторонних подходов, против вмешательства во внутренние дела стран, против насилия и терроризма. Мы выступаем за установления мира и безопасности во всем мире".

В свою очередь президент Гвинеи Альфа Конде обратил внимание на то, что страны Африканского континента заинтересованы в диверсификации направлений сотрудничества с РФ. Солидарность с гвинейским коллегой выразил и глава Кении Ухуру Кениата, подчеркнувший, что у российско-африканского сотрудничества сохраняется огромный нераскрытый потенциал. "Этот саммит - это возрождение отношений между Россией и Африкой. Клянусь расширить политическое, экономическое культурное сотрудничество и создать структурированное будущее наших [российско-африканских] отношений", - заявил он.

По мнению же президента Коморских островов Азали Ассумани, развитие Африки без укрепления экономической кооперации с РФ и вовсе невозможно.

Президент Кабо-Верде Жоржи Карлуш Фонсека в ходе заседания пригласил руководителей африканских государств в свою страну на новые международные конференции. "Я хотел бы завершить мое выступление приглашением, которое я хотел бы направить в адрес всех руководителей африканских стран для проведения дальнейших международных конференций в нашей стране", - сказал он.

Фонсека добавил, что Кабо-Верде берет на себя обязательство способствовать по мере возможностей в развитии сотрудничества между странами Африки и Российской Федерацией.

Теги
Конде, АльфаФонсека, Жоржи КарлушГвинеяКабо-ВердеМавританияРоссияКоморские ОстроваАссумани, АзалиГазвани, Мохамед, ульдСаммит Россия – Африка
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