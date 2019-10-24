Миграционная служба Украины не смогла подтвердить запрос Гаврилова на политическое убежище

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Государственная миграционная служба Украины не смогла подтвердить получение от участника экстремистской молодежной организации "Новое величие" Сергея Гаврилова запроса на получение политического убежища. На соответствующий запрос корреспондента ТАСС миграционная служба Украины в четверг не смогла предоставить ответ.

"Мы не можем разглашать подобную информацию. Миграционная служба действует в рамках украинского законодательства", - сказал собеседник агентства.

Ранее, 23 октября, источник ТАСС в силовых структурах РФ сообщил, что Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политическое убежище на Украине.

В то же время пограничная служба Украины 22 октября сообщила, что 26-летний (совпадает с возрастом Гаврилова) гражданин РФ попросил убежище на Украине из-за преследования властей РФ за участие в акциях протеста. Соответствующее прошение россиянин озвучил 21 октября во время прохождения пограничного контроля в пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области. В ходе беседы он пояснил, что преследуется в России за участие в акциях протеста против действующей власти. После проведения необходимых мероприятий гражданина направили в органы Государственной миграционной службы Украины.