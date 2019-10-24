Президент Малави призвал прекратить эксплуатацию Африки

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Необходимо положить конец эксплуатации Африки и поддерживать экономическое развитие континента. Об этом заявил президент Малави Питер Артур Мутарика, выступая на заседании саммита Россия - Африка.

"Мы должны положить конец эксплуатации Африки. Африка может сделать свой вклад в развитие мира и сама развивать свое производство, - сказал он. - Такие страны, как Россия, должны обратить свои взоры на Африку как на центр производства мира".

Президент отметил, что приоритеты его страны перекликаются с приоритетами России. "Наши цели тоже перекликаются. Стремясь к достижению общих целей, мы призываем Россию вкладывать свои инвестиции в интересах обеих стран. Мы приглашаем российских инвесторов в наше сельское хозяйство, в обработку сельскохозяйственной продукции, в инфраструктуру, транспорт, энергетику, в область безопасности, в горнорудную промышленность, в здравоохранение и туризм", - добавил он.

В свою очередь президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, также участвовавший в заседании, подчеркнул, что долгое время Африка "была рабочей силой планеты, а сейчас африканским странам нужно стать хозяевами своей судьбы".

В этой связи он отметил важность сотрудничества с Россией, которое на саммите в Сочи "обрело официальное измерение". "Благодаря нашему диалогу мы закладываем основы крепкого сотрудничества, которые станут основой для взаимовыгодных проектов на наших континентах", - добавил президент.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. В нем принимают участие представители всех 54 стран континента, 43 из них представлены на высшем уровне. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита.