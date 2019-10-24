Эрдоган вновь пригрозил Европе сотнями тысяч беженцев

ТАСС, 24 октября. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил странам Европы открыть границу для сотен тысяч сирийских беженцев.

"Когда я говорю о том, что открою двери, их [Европу] прямо охватывает возмущение. Не горячитесь, время придет, мы эти двери откроем. Давайте и вы займитесь сотнями тысяч [беженцев]", - заявил он во время выступления в Анкаре, трансляцию которого вел телеканал NTV. Турецкий лидер добавил, что у Европы "есть деньги и силы, но каждый раз, когда в Грецию прибывает сотня беженцев, европейцы звонят в Турцию".

"У нас же находится 4 млн [беженцев]. Если кто-то посчитает нашу гуманитарную политику слабой, мы не преминем ответить ему ударом железного кулака", - сказал он.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Их в Турции по ряду подсчетов от 3,6 до 4 млн человек.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. После этого Анкара объявила, что широкомасштабная операция фактически остановлена. Однако у Турции остается контроль над обширными территориями, куда она намеревается в перспективе переселять беженцев.