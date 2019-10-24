Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В канцелярии президента ФРГ подтвердили, что Зеленский пригласил Штайнмайера на Украину

При этом представитель канцелярии сообщила, что конкретной даты пока нет

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Канцелярия президента ФРГ подтвердила, что глава украинского государства Владимир Зеленский пригласил своего германского коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Украину, конкретной даты пока нет. Об этом сообщила в четверг корреспонденту ТАСС представитель канцелярии.

"Я могу подтвердить, что украинский президент во время встречи [в Токио] пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Украину. Президент ФРГ поблагодарил его за приглашение", - сказала она. "Конкретной даты пока нет", - добавила представитель.

Ранее в пресс-службе Зеленского сообщили, что оба президента на встрече согласились, что нормандский формат является ключевым для достижения мира в Донбассе и что "встреча [лидеров "нормандской четверки"] должна быть проведена в ближайшем будущем". В пресс-службе сообщили, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе.

Зеленский и Штайнмайер в Токио принимали участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито, которая состоялась 22 октября.

Теги
УкраинаГерманияШтайнмайер, Франк-ВальтерЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
США призывают партнеров по НАТО отправить в Саудовскую Аравию средства ПВО
Пентагон ранее объявил, что США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две эскадрильи истребителей, одно экспедиционное авиакрыло, две батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot, одну систему противоракетной обороны THAAD
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС