В канцелярии президента ФРГ подтвердили, что Зеленский пригласил Штайнмайера на Украину

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Канцелярия президента ФРГ подтвердила, что глава украинского государства Владимир Зеленский пригласил своего германского коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Украину, конкретной даты пока нет. Об этом сообщила в четверг корреспонденту ТАСС представитель канцелярии.

"Я могу подтвердить, что украинский президент во время встречи [в Токио] пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Украину. Президент ФРГ поблагодарил его за приглашение", - сказала она. "Конкретной даты пока нет", - добавила представитель.

Ранее в пресс-службе Зеленского сообщили, что оба президента на встрече согласились, что нормандский формат является ключевым для достижения мира в Донбассе и что "встреча [лидеров "нормандской четверки"] должна быть проведена в ближайшем будущем". В пресс-службе сообщили, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе.

Зеленский и Штайнмайер в Токио принимали участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито, которая состоялась 22 октября.