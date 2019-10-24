США призывают партнеров по НАТО отправить в Саудовскую Аравию средства ПВО

БРЮССЕЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают ряд других членов НАТО в свете напряженности в отношениях с Ираном рассмотреть возможность отправки в Саудовскую Аравию систем противовоздушной обороны и других сил и средств. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер, выступая в четверг перед журналистами в Брюсселе вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В столицу Бельгии шеф Пентагона прибыл для участия в очередной встрече глав военных ведомств стран - членов Североатлантического альянса.

"У меня был шанс посетить [на днях] Саудовскую Аравию, где я встречался с размещенными "на земле" американскими войсками, помогающими Саудовской Аравии защищаться от иранской провокации. И в двустороннем плане я буду призывать нескольких своих партнеров по НАТО изучить вариант тоже внести вклад средствами противовоздушной обороны и иными силами и средствами, чтобы опять-таки помочь предотвратить конфликт в регионе", - сказал Эспер.

Министерство обороны США объявило 11 октября, что Вашингтон перебросит в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две эскадрильи истребителей, одно экспедиционное авиакрыло, две батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot, одну систему противоракетной обороны THAAD. Такое решение администрация США приняла после того, как в ночь на 14 сентября были нанесены посредством беспилотных летательных аппаратов удары по двум предприятиям саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность взяли на себя представители йеменского движения "Ансар Аллах".

США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ заявили, что за нападением стоит Иран. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными. Американское правительство между тем заверяет, что Вашингтон не ищет конфликта с Тегераном, но готов защитить своих военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.