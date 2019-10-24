Выступивший в эфире Первого канала депутат от "Слуги народа" попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Скандальный украинский сайт "Миротворец" внес в свой черный список депутата Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгения Шевченко, который выступил в эфире российского телевидения.

Согласно данным, опубликованным на сайте, Шевченко попал в базу за "распространение недостоверной информации" и "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". Кроме того, депутата обвинили в "манипуляции общественно значимой информацией".

Шевченко принял участие в эфире телепрограммы "Большая игра" на Первом канале по видеосвязи из Киева 20 октября. В своем выступлении он обвинил в срыве разведения cил в Донбассе "радикально настроенных националистов". Политик отметил, что ситуация вокруг реализации "формулы Штайнмайера" была спровоцирована украинскими радикалами, у которых "в целом политика заключается во вражде, в войне". Шевченко подчеркнул, что в этом должны разобраться правоохранительные органы. Он также сообщил, что Украина хочет развивать партнерские отношения с Россией "в мирную сторону", но для этого требует "равноправия и уважения".

Выступление Шевченко на российском ТВ вызвало негативную реакцию на Украине, в том числе и со стороны коллег по партии. В частности, советник президента Украины Владимира Зеленского, депутат Рады от "Слуги народа" Никита Потураев призвал "не спешить с оценками". "Я смотрел, что он там сказал, я не могу сказать, что у него была какая-то не проукраинская точка зрения", - сказал советник. Сам факт участия в видеомосте, по словам Потураева, "это никакая не сдача национальных интересов".