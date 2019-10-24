Верховной раде предложили отменить закон о люстрации из-за нарушений прав граждан

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины, член фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предложил парламенту отменить закон "Об очищении власти" (люстрации) в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал его нарушающим права граждан. Об этом сказано в проекте закона, который в четверг был опубликован на сайте Рады.

"Необходимость принятия законопроекта обусловлена тем, что в решении ЕСПЧ от 17 октября 2019 года <...> было констатировано, что положения закона Украины "Об очищении власти" нарушают основополагающие права и свободы человека", - сказано в пояснительной записке.

К соответствующему выводу европейские судьи пришли, рассмотрев пять жалоб от граждан Украины. Все они были сведены в одно дело. В сообщении суда указывалось, что "речь идет о людях, занимавших различные позиции на государственной службе не менее года в период президентства Виктора Януковича с 2010 по 2014 годы или о тех, кто работал в аппарате КПСС".

Суд постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю €5 тыс. в качестве компенсации морального ущерба, а также €1,5 тыс. первому заявителю и по €300 остальным на покрытие судебных издержек.

Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Согласно ему, под люстрацию подпадают все государственные служащие, а также сотрудники органов местного самоуправления, которые занимали посты с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года.

Кроме того, под действие закона подпадают сотрудники правоохранительных органов, госслужащие и должностные лица органов местного самоуправления, причинившие "вред жизни, здоровью и имуществу" участников "майдана", а также лица, состоявшие до 19 августа 1991 года на руководящих должностях в КПСС и ВЛКСМ, политработники вооруженных сил СССР и МВД СССР, бывшие сотрудники спецслужб и лица, "имевшие отношение к политическим преследованиям участников украинского национально-освободительного движения времен Второй мировой войны и послевоенного времени".