В Боливии в ходе протестов из-за результатов выборов пострадали не менее восьми человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 октября. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек пострадали в ходе акций протеста, начавшихся в Боливии после оглашения предварительных результатов выборов президента. Об этом сообщил в четверг замглавы МВД республики Вильфредо Чавес.

"У нас есть только частичная информация, мы не можем назвать общее число. В Санта-Крусе пострадали как минимум шесть человек, в основном от ударов камнями, в Ла-Пасе - не менее двух", - сказал он в эфире телеканала Unitel.

По словам Чавеса, масштабных беспорядков и протестов в стране зафиксировано не было. "К забастовке не присоединилось большинство боливийцев", - добавил он.