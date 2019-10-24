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Военная операция Турции на севере Сирии

Пенс: прекращение огня на северо-востоке Сирии обеспечит безопасность в регионе

По словам вице-президента США, в Вашингтоне верят в восстановление мира в этом регионе

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс считает, что прекращение огня на северо-востоке Сирии восстановит мир и безопасность в регионе. Об этом он заявил в четверг, выступая в Центре имени Вудро Вильсона.

"Спасибо за сотрудничество нашим турецким и курдским союзникам. [Войска вооруженной коалиции] "Силы демократической Сирии" были безопасно отведены от границы с Турцией, - сказал он. - Вчера [24 октября] Министерство национальной обороны Турции подтвердило постоянное прекращение огня и завершение всех наступательных операций".

"Наши солдаты возвращаются домой. Теперь турецкие и курдские партнеры создают возможности, международное сообщество может создать зоны безопасности, - отметил Пенс. - Мы верим в восстановление мира и безопасности для всех людей в этом регионе. Это прогресс".

Теги
СШАПенс, Майкл (Майк)Военная операция Турции на севере Сирии
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