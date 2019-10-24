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Brexit

Джонсон предложил лидеру оппозиции поддержать его сделку в случае короткой отсрочки Brexit

Глава британского правительства отметил, что если ЕС предоставит трехмесячную отсрочку, то уже на следующей неделе кабмин попросит Палату общин проголосовать по вопросу о проведении досрочных выборов в парламент 12 декабря

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Глава британского правительства Борис Джонсон предложил лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину поддержать его сделку с ЕС и избежать вероятности "жесткого" Brexit, если Брюссель согласится отсрочить выход королевства из состава сообщества лишь на несколько недель. Об этом говорится в тексте письма, которое Джонсон направил Корбину и опубликовал на своей странице в Twitter.

"ЕС может предложить нам лишь короткую отсрочку до 15 или 30 ноября. Я бы, конечно, предпочел именно этот вариант, однако парламент и суды помешали мне предложить его ЕС. Если решение Евросоюза будет именно таким, то, полагаю, вы пересмотрите позицию, занятую вами во время голосования во вторник, и поможете мне ратифицировать новое соглашение с ЕС, чтобы мы покинули сообщество со сделкой, а не без нее", - пишет Джонсон.

Он добавляет, что если ЕС предоставит Соединенному Королевству трехмесячную отсрочку Brexit, то уже на следующей неделе кабмин попросит Палату общин проголосовать по вопросу о проведении досрочных выборов в парламент 12 декабря.

Теги
BrexitДжонсон, Борис
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