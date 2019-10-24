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Brexit

Палата общин проголосует по вопросу о досрочных выборах 28 октября

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании в понедельник вынесет на рассмотрение Палаты общин вопрос о проведении досрочных парламентских выборов. Об этом заявил в четверг вечером, выступая перед законодателями, лидер Палаты общин и член британского кабмина Джейкоб Рис-Могг.

"Что касается парламентской повестки дня на понедельник, то перед тем как парламентарии рассмотрят во втором чтении законопроект о защите окружающей среды, у них будет возможность обсудить предложение, касающееся проведения досрочных парламентских выборов", - сказал Рис-Могг, представляющий правительство в нижней палате британского парламента и отвечающий за формирование правительственной повестки дня в Палате общин.

Он добавил, что в случае назначения внеочередных выборов в Палату общин на 12 декабря парламент будет распущен 6 ноября для проведения избирательной кампании. До этого времени у парламентариев будет возможность обсуждать билль о Brexit, основанный на тексте нового соглашения между Лондоном и Брюсселем, достигнутого 17 октября.

Теги
ВеликобританияBrexit
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