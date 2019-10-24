Парламент Великобритании одобрил политическую программу правительства на 2020 год

ТАСС, 24 октября. Британский парламент одобрил в четверг правительственную программу премьер-министра Бориса Джонсона на следующий год. Об этом сообщает агентство Reuters.

За проголосовали 310 парламентариев, против - 294. Именно эта программа была изложена в тронной речи королевы Елизаветы II, которую она произнесла перед парламентом на прошлой неделе.

Всего в этом году Елизавета II упомянула 26 законопроектов, которые кабинет Джонсона планирует представить на рассмотрение парламента. Часть из них будут регулировать политику королевства в сферах иммиграции, сельского хозяйства, рыболовства и торговли после запланированного на 31 октября выхода королевства из Евросоюза.