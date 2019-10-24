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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Голландские эксперты готовят документы в защиту обвиняемых по делу MH17

Часть материалов уже готова и находится в открытом доступе
Профессор Сассекского университета Кейс ван дер Пейл и Яна Ерлашова Виталий Чугин/ТАСС
Описание
Профессор Сассекского университета Кейс ван дер Пейл и Яна Ерлашова
© Виталий Чугин/ТАСС

ГААГА, 24 октября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Группа голландских экспертов занимается подготовкой документов в защиту обвиняемых по делу MH17. Об этом рассказал в четверг в интервью ТАСС один из членов группы, профессор Сассекского университета и автор книги "MH17, Украина и новая холодная война" Кейс ван дер Пейл.

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В группу, по его словам, также входят независимые журналисты Хектор Ребан и Макс ван дер Верфф. "В настоящее время мы работаем над досье, чтобы показать, что доказательства, собранные Совместной следственной группой (ССГ), недостаточны для того, чтобы выдвигать обвинения, - отметил ван дер Пейл. - Мы не будем говорить о том, кто, по нашему мнению, сбил самолет. Мы просто намерены показать, что существующая доказательная база абсолютно недостаточна, если не сказать ошибочна".

Часть материалов, заметил профессор, уже готова и находится в открытом доступе в интернете. Полностью же файл должен быть готов в декабре этого или январе следующего года. "Мы попробуем через адвоката донести эту информацию до судей, и, возможно, даже принять участие в процессе в качестве экспертов со стороны защиты, - подчеркнул он. - Мы не знаем, кто будет защищать интересы людей, но мы считаем, что обвинения им предъявлены совершенно неправильно по законодательным нормам. Невозможно обвинять кого-либо в убийстве на основе имеющихся доказательств, по сути, телефонных звонках и представлять общественности их имена и лица. Это противоречит уголовному праву".

Расследование, добавил ван дер Пейл, "проводится просто ужасно". "Оно, по сути, остановилось, потому что Малайзия не играет в нем никакой роли, Украина полностью коррумпирована, а Бельгия вообще никогда ничего не говорила, - обратил внимание он. - Тон всему задают Нидерланды и Австралия".

Чего ожидать от суда

Независимая журналистка Яна Ерлашова, снявшая фильм "Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования", в беседе с ТАСС высказала мнение, что решение о проведении судебного процесса над обвиняемыми в причастности к крушению рейса MH17 было политическим. "Думаю, что на расследование надавили, чтобы они поторопились с назначением даты суда, - заметила она. - Это будет абсолютно показательный суд, не для того чтобы установить правду, а для того, чтобы кого-то засудить. Потому что народ требует крови, и голландские родственники тоже уже устали от этой всей волокиты".

"Если суд действительно начнется в марте [2020 года], ничего хорошего ожидать не приходится, - добавила Ерлашова. - Это будет очень предсказуемо. Правды мы там точно не услышим".

 

Теги
БельгияУкраинаМалайзияНидерландыРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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