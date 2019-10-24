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Дело Пола Уилана

США призывают Россию обеспечить справедливое рассмотрение дела Уилана

Ранее суд продлил арест Полу Уилану до 29 декабря

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. США призывают российские власти гарантировать справедливое рассмотрение дела Пола Уилана. Об этом заявил в четверг журналистам представитель Госдепартамента высокого ранга.

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"В деле Пола Уилана мы неоднократно выражали наши озабоченности в связи с отсутствием доказательств, - отметил сотрудник внешнеполитического ведомства, комментируя решение суда продлить арест обвиняемому в шпионаже против РФ Уилану до 29 декабря. - Мы продолжим призывать российское правительство гарантировать справедливый суд, включая [проведение] открытых заседаний, в соответствии с международными обязательствами".

Лефортовский суд Москвы в четверг продлил арест Уилану до 29 декабря. Заседание шло в закрытом режиме, поскольку в деле, как утверждает следствие, есть сведения, составляющие гостайну.

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СШАРоссияДело Пола Уилана
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