США призывают Россию обеспечить справедливое рассмотрение дела Уилана

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. США призывают российские власти гарантировать справедливое рассмотрение дела Пола Уилана. Об этом заявил в четверг журналистам представитель Госдепартамента высокого ранга.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"В деле Пола Уилана мы неоднократно выражали наши озабоченности в связи с отсутствием доказательств, - отметил сотрудник внешнеполитического ведомства, комментируя решение суда продлить арест обвиняемому в шпионаже против РФ Уилану до 29 декабря. - Мы продолжим призывать российское правительство гарантировать справедливый суд, включая [проведение] открытых заседаний, в соответствии с международными обязательствами".

Лефортовский суд Москвы в четверг продлил арест Уилану до 29 декабря. Заседание шло в закрытом режиме, поскольку в деле, как утверждает следствие, есть сведения, составляющие гостайну.