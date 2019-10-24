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Военная операция Турции на севере Сирии

Страны НАТО сохранили разногласия по ситуации в Сирии после встречи в Брюсселе

При этом, по словам генсека альянса Йенса Столтенберга, согласие было достигнуто по нескольким пунктам, в частности, что у Турции есть обоснованные озабоченности в сфере безопасности

БРЮССЕЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Страны НАТО сохранили разные подходы к ситуации на северо-востоке Сирии и к инициативе министра обороны Германии по ее урегулированию. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров обороны альянса.

"Среди нас есть разные взгляды, государства представили в ходе встречи свои мнения. Дискуссия была прямой и открытой, думаю она была полезна, - заявил он. - Мы согласились, что видели в последние дни некоторый прогресс и снижение насилия".

"Мы сосредоточились на том, как продвинуться вперед, была выражена сильная поддержке политическому решению и сильная поддержка более активному международному участию для содействия политическому урегулированию на северо-востоке Сирии и в целом в этой стране, - продолжил он. - Мнения разные, но мы согласились по нескольким пунктам, в частности, что у Турции есть обоснованные озабоченности в сфере безопасности и о необходимости не подорвать успехи в борьбе с общим врагом ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ)".

Отвечая на вопрос ТАСС, генсек подчеркнул, что НАТО "не получала призывов для проведения в Сирии международной миротворческой операции" альянса.

Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с инициативой создать контролируемую международными силами зону безопасности в Сирии на границе с Турцией с привлечением Москвы и Анкары. 23 октября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что инициатива Германии о создании на севере Сирии контролируемой международными силами зоны безопасности не актуальна после решений саммита президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

Миротворческая операция на севере Сирии 

Министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе не обсуждали возможность миротворческой операции альянса на севере Сирии, они призвали к политическим шагам по стабилизации ситуации. Об этом заявил Столтенберг, отвечая на вопрос ТАСС.

"Не было никакого конкретного призыва к созданию миссии НАТО в Сирии. Был призыв к активным политическим действиям с целью найти решение. Немецкий министр обороны представила нам ее предложения и идеи по этому поводу. Это будет неправильно, если я буду излагать ее предложения, об этом вы можете спросить ее сами. Но я приветствую, что страны НАТО выдвигают идеи и предложения, как можно урегулировать ситуацию в северной Сирии. Нам необходимо политическое решение, и в этом контексте мы твердо поддерживаем усилия ООН по поиску политического урегулирования кризиса", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос о практических результатах дискуссии глав оборонных ведомств НАТО по Сирии.

Теги
СирияТурцияСтолтенберг, ЙенсВоенная операция Турции на севере Сирии
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