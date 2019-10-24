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Санкции в отношении России

Парламент Германии отклонил предложение "левых" по содействию снятию санкций с России

Во фракции "левых" подчеркнули, что санкции не имеют смысла с точки зрения экономики
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© Andreas Rentz/Getty Images

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Немецкий Бундестаг не поддержал предложение Левой партии о содействии смягчению антироссийских санкций. Соответствующее сообщение размещено в четверг на сайте парламента ФРГ.

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"Фракция "левых" призывала федеральное правительство содействовать на уровне ЕС тому, чтобы экономические санкции против России не были продлены еще раз, поскольку они "не позволяют добиться цели, не имеют смысла с точки зрения экономики, а также скорее провоцируют новые проблемы, нежели их решают", - говорится в сообщении.

Бундестаг отклонил инициативу после того, как против проголосовали фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и "зеленых", "Альтернатива для Германии" воздержалась.

Теги
ГерманияРоссияСанкции в отношении России
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