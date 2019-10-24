Парламент Германии отклонил предложение "левых" по содействию снятию санкций с России

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Немецкий Бундестаг не поддержал предложение Левой партии о содействии смягчению антироссийских санкций. Соответствующее сообщение размещено в четверг на сайте парламента ФРГ.

"Фракция "левых" призывала федеральное правительство содействовать на уровне ЕС тому, чтобы экономические санкции против России не были продлены еще раз, поскольку они "не позволяют добиться цели, не имеют смысла с точки зрения экономики, а также скорее провоцируют новые проблемы, нежели их решают", - говорится в сообщении.

Бундестаг отклонил инициативу после того, как против проголосовали фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и "зеленых", "Альтернатива для Германии" воздержалась.