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Дело Марии Бутиной
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Власти США начали процесс оформления депортации Марии Бутиной в Россию

Мария Бутина EPA-EFE/Press Service of Civic Chamber of the Russian Federation
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Мария Бутина
© EPA-EFE/Press Service of Civic Chamber of the Russian Federation

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США подала иммиграционное уведомление на россиянку Марию Бутину для ее передачи этому ведомству с целью содержания под стражей до момента депортации в Россию.

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Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в американском иммиграционном ведомстве.

"Иммиграционно-таможенная служба подала иммиграционное уведомление на гражданку России Марию Бутину и будет добиваться ее депортации после того, как она завершит отбывать наказание. Из соображений безопасности проведения операций Иммиграционно-таможенная служба не обсуждает конкретные процедуры депортации до того, как будет произведено успешное возвращение этого лица на родину", - говорится в заявлении.

 

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СШАРоссияДело Марии Бутиной
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