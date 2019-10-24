Власти США начали процесс оформления депортации Марии Бутиной в Россию

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США подала иммиграционное уведомление на россиянку Марию Бутину для ее передачи этому ведомству с целью содержания под стражей до момента депортации в Россию.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в американском иммиграционном ведомстве.

"Иммиграционно-таможенная служба подала иммиграционное уведомление на гражданку России Марию Бутину и будет добиваться ее депортации после того, как она завершит отбывать наказание. Из соображений безопасности проведения операций Иммиграционно-таможенная служба не обсуждает конкретные процедуры депортации до того, как будет произведено успешное возвращение этого лица на родину", - говорится в заявлении.