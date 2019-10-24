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Кризис в Сирии

Помпео считает укрепление позиций России в Сирии результатом политики администрации Обамы

Госсекретарь США заявил, что Барак Обама "пригласил русских в Сирию"

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Позиции России в Сирии укрепились в результате политики, проводившейся при администрации президента США Барака Обамы. Такое мнение высказал в четверг во время посещения города Уичито (штат Канзас) госсекретарь США Майкл Помпео.

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"Мне хорошо знакома эта проблема еще с тех времен, когда я был членом Палаты представителей Конгресса США, - заявил Майкл Помпео. - Я помню о том, кто пригласил русских в Сирию: это был президент Барак Обама. Я имею в виду, что он не просто допустил их присутствие там, а пригласил их".

Что же касается администрации президента Дональда Трампа, продолжал госсекретарь, то "мы выяснили, кто является наиболее опасным игроком там, и это оказалась Исламская республика Иран". "Мы предприняли конкретные меры для того, чтобы уменьшить их возможности наносить ущерб и создавать нестабильность на Ближнем Востоке", - подчеркнул он.

На просьбу прокомментировать решение президента Трампа отменить введенные 14 октября санкции в отношении Турции за операцию "Источник мира" в северо-восточной Сирии Помпео заявил, что именно в этом состояла его рекомендация Трампу. "Да, я рекомендовал это", - сообщил он. "Наши санкции были введены с тем, чтобы убедить турецкое руководство в том, что их собственным интересам отвечает прекращение операции, прекращение гибели людей и теперь мы будем следить за развитием событий", - добавил он, уточнив, что "возможность восстановления экономических санкций сохраняется, на тот случай, если турецкое правительство выберет другой курс".

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. 17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Теги
Обама, БаракСШАСирияРоссияКризис в СирииТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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