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Военная разведка США получила в 2019 финансовом году $21,5 млрд

По мнению Пентагона, раскрытие этой суммы не ставит под угрозу секретные операции в рамках программы

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Военная разведка США получила в 2019 финансовом году, который завершился в конце сентября, $21,5 млрд. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении американского министерства обороны.

"Общий бюджет [на 2019 финансовый год] Программы военной разведки, которая включала в себя как базовый бюджет, так и финансирование непредвиденных операций за рубежом, составил $21,5 млрд и предназначался для поддержки национальной оборонной стратегии", - говорится в документе.

По мнению Пентагона, раскрытие этой суммы не ставит под угрозу секретные операции в рамках программы. "Какие-либо другие детали бюджета Программы военной разведки публиковаться не будут, так как остаются засекречены по соображениям национальной безопасности", - добавили в ведомстве. В марте Минобороны запросило почти $23 млрд на финансирование военной разведки в уже начавшемся 2020 финансовом году.

В свою очередь аппарат директора Национальной разведки, курирующего работу 16 американских разведведомств, сообщил в четверг, что в прошлом финансовом году Программа Национальной разведки получила $60,2 млрд, включая "финансирование непредвиденных операций за рубежом". В 2018 финансовом году на эту программу было выделено $59,4 млрд.

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США
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