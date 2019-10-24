США на заседании СБ ООН поддержали решение Турции прекратить операцию в Сирии

ООН, 25 октября. /ТАСС/. США одобряют решение Турции прекратить операцию на северо-востоке Сирии и ожидают, что режим прекращения огня будет соблюдаться. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Сирии, специальный советник постпредства Соединенных Штатов при ООН Майкл Бэркин.

"США приветствуют сделанное накануне заявление о том, что Турция прекращает наступление на северо-востоке Сирии и согласилась на постоянно действующее прекращение огня, - отметил он. - В результате санкции Министерства финансов США, введенные 14 октября, отменяются". В то же время он отметил, что "в результате событий последних дней 180 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома и это произошло в Сирии, где уже и без того 11 млн человек зависят от иностранной помощи".

"США по-прежнему привержены безопасности и стабильности в Сирии, - продолжал он. - Именно поэтому на прошлой неделе вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео нанесли визит в Анкару, где после напряженных переговоров Турция взяла обязательство приостановить операцию на северо-востоке Сирии для отвода курдских формирований. Принятое 17 октября совместное заявление открыло путь для достижения прекращения огня. Мы надеемся, что, основываясь на тех заверениях, которые поступили от турецких властей и представителей "Сирийских демократических сил" прекращение огня будет соблюдаться, гражданское население будет защищено, а победы, достигнутые в результате тяжелой борьбы с ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) будут сохранены".

"Мы ожидаем, что Турция будет соблюдать обязательства в том, чтобы не допустить возобновления операций ИГ и обеспечит безопасное содержание задержанных ранее боевиков ИГ", - добавил он, выразив обеспокоенность по поводу того, что вооруженные формирования, действующие при поддержке турецких войск, наносили удары по гражданскому населению. "Если эти сообщения будут подтверждены, то такие действия могут представлять военные преступления, - продолжал он. - Мы призываем наших турецких партнеров немедленно расследовать эти сообщения и привлечь к ответственности как отдельных лиц, так и группы лиц, причастных к такого рода действиям".