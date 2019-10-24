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В Баку начинается 18-й саммит Движения неприсоединения

Во встрече примут участие делегации 158 стран и международных организаций

БАКУ, 25 октября. /ТАСС/. Восемнадцатый саммит Движения неприсоединения (ДН) открывается в пятницу в столице Азербайджана. Как сообщили в МИД республики, в нем примут участие делегации 158 стран и международных организаций. Около 60 стран будут представлены на уровне глав государств и правительств. В Баку, в частности, прибыли президенты Ирана Хасан Роухани, Кубы - Мигель Диас-Канель, Венесуэлы - Николас Мадуро, председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Чхве Рён Хэ.

В Европе 30 лет спустя

Эксперты обращают внимание на то, что впервые спустя 30 лет после Белградского саммита 1989 года европейский континент в лице Азербайджана вновь принимает руководителей государств и правительств стран-участниц второй по величине после ООН международной организации.

Тема саммита в Баку - "Обеспечение совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, руководствуясь Бандунгскими принципами". Его участники рассмотрят вопросы повышения авторитета ДН на международной арене, роли организации в мировых процессах. "Сегодня основная наша задача - пропагандировать и поддерживать основополагающие принципы Движения, которые все еще сохраняют актуальность, активизировать роль ДН для того, чтобы она была адекватной новым реалиям в существующей геополитической панораме", - сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на подготовительном заседании министров стран-участниц, предваряющем саммит.

Кроме того, предполагается, что будут обсуждены палестинская и афганская проблемы, конфликты на территории стран-участниц организации, актуальные вопросы сотрудничества в области экономики, энергобезопасности, охраны окружающей среды, здравоохранения, труда, развития транспортных коридоров.

По инициативе азербайджанской стороны в рамках встречи глав государств и правительств накануне впервые состоялся молодежный саммит Движения неприсоединения, собравший 40 видных представителей молодежи стран - участниц ДН с целью разработки предложений для лидеров.

Документы саммита

По итогам саммита планируется принять четыре документа, в том числе итоговую декларацию, в которой будут обозначены приоритетные направления деятельности Движения на предстоящие три года, Бакинскую политическую декларацию, а также министерскую декларацию по Палестине. Эти документы, как сообщили в азербайджанском МИД, уже согласованы на встрече министров иностранных дел стран-участниц.

Председательство примет Азербайджан

На саммите председательство в Движении неприсоединения на очередные три года перейдет от Венесуэлы к Азербайджану. Официальный Баку уже объявил свои приоритеты на период председательства. Как сообщили в МИД республики, они будут заключаться "в дальнейшем повышении роли и авторитета Движения в международной системе отношений, укреплении солидарности внутри организации, внесении вклада в обеспечение мира, безопасности и устойчивое развитие на планете".

Саммит будет проходить в Бакинском конгресс-центре. Журналисты смогут следить за ним из специального созданного пресс-центра. По данным МИД, аккредитацию для освещения саммита прошли около 450 журналистов, в том числе около 250 иностранных.

В связи с саммитом в азербайджанской столице приняты усиленные меры безопасности, с раннего утра ограничено движение автотранспорта на ряде центральных улиц и проспектов, ведущих к конгресс-центру и местам размещения высокопоставленных гостей. По данным Главного управления дорожной полиции Баку, эти ограничения будут действовать до полного завершения саммита.

О Движении неприсоединения

Движение неприсоединение - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. Датой основания ДН считается 1 сентября 1961 года, когда в Белграде открылась 1-я конференция глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран.

В настоящее время Движение неприсоединения объединяет 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при организации. В 1970 году был введен статус гостя, который дает право участия во всех встречах и мероприятиях ДН открытого характера. Россия получила статус гостя в 1995 году.

ДН не имеет обычной организационной структуры и постоянного руководства. Председателем ДН является страна, принимающая конференцию на высшем уровне (саммит). Такие конференции созываются, как правило, раз в три года. Решения принимаются консенсусом и носят рекомендательный характер.

Теги
Мадуро, НиколасАзербайджанИранКНДРПалестинаКубаВенесуэлаРоухани, ХасанДиас-Канель, Мигель
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