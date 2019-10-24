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Три депутата от фракции "Слуга народа" придут на допрос по делу о коррупции в Раде

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины, они сами высказали желание предоставить пояснения по делу

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Три депутата Верховной рады от фракции "Слуга народа" обратились в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) с просьбой организовать для них допрос по делу о возможном получении взяток. Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий в эфире телеканала "1+1".

"За эти сутки ко мне на прием записалось несколько человек, которые высказали желание предоставить пояснения в этом деле. Это народные депутаты, трое, [из] монобольшинства", - сказал он. Холодницкий уточнил, что один из них - депутат Ольга Василевская-Смаглюк, имена других он не назвал.

"Мы с нетерпением ожидаем, без камер, каждого из фигурантов в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) или САП, на ваш выбор, тут имеете опцию для дачи показаний для допроса", - сказал он, обращаясь к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, а также его коллеге Александру Дубинскому. Впоследствии оба парламентария также заявили, что готовы явиться на допросы.

Ранее в пропрезидентской фракции разгорелся скандал после того, как 12 депутатов провалили рассмотрение закона об оценке недвижимости в парламентском комитете по финансам. Представители фракции заявили, что их коллеги могли получить деньги, чтобы сорвать голосование. В среду президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи. В тот же день на полиграфе проверили депутатов Александра Качуру и Александра Дубинского, в четверг в прямом эфире проверку прошли Арахамия и Василевская-Смаглюк.

Ряд украинских СМИ в итоге назвали происходящее "полиграф-шоу", которое очень далеко от стандартов проведения таких тестов. Так, Дубинскому заранее дали ознакомиться с вопросами, а также ничего не спросили про олигарха Игоря Коломойского, в связях с которым его обвиняют.

Теги
УкраинаКоломойский, Игорь ВалерьевичЗеленский, Владимир Александрович
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