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Военная операция Турции на севере Сирии

Постпред Сирии в ООН обвинил Турцию в начале новой главы агрессии против его страны

Башар Джаафари считает, что Анкара стремится "оправдать свои действия борьбой с терроризмом и самообороной"

ООН, 25 октября. ТАСС/. Турция операцией "Источник мира" открыла новую главу агрессии против Сирии. Такое мнение выразил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности.

"Турция своей военной операцией открыла новую главу в истории агрессии против Сирии", - сказал он. "Они называют оккупированную территорию зоной безопасности - это шизофрения, от которой страдает турецкий режим", - добавил Джаафари.

"Мы отвергаем попытки Турции оправдать свои действия борьбой с терроризмом и самообороной", - подчеркнул сирийский дипломат. Кроме того, он обвинил турецкого лидера в "вывозе из Сирии террористов и сирийских культурных ценностей".

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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