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США направляют дополнительные ВС на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США намерены оставить месторождения под своим контролем и затем решить, что с ними делать
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© AP Photo/Maya Alleruzzo

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США направляет дополнительные силы и средства на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Пентагона.

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"США укрепляют свои позиции - в координации с партнерами по СДС [коалиция "Силы демократической Сирии"] - дополнительными военными силами и средствами для предотвращения возвращения этих нефтяных месторождений в руки ИГ или других дестабилизирующих субъектов", - отмечается в документе.

"Одним из самых значительных достижений США и наших партнеров в борьбе с ИГ стало получение контроля над нефтяными месторождениями в Восточной Сирии - важнейшим источником доходов ИГ", - добавили в пресс-службе.

В Пентагоне указали, что операция по борьбе с террористами продолжается. "Мы должны лишить ИГ этого потока доходов, чтобы гарантировать отсутствие возможности ее возрождения", - заключили в министерстве.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти США не позволят боевикам восстановить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии и намерены оставить их под своим контролем и затем решить, что с ними делать.

Операция Турции в регионе

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

В новость были внесены изменения (01:34 мск) - добавлены подробности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАСирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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