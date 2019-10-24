Германия пока не обсуждала с СБ ООН предложение о зоне безопасности в Сирии

ООН, 25 октября. /ТАСС/. Германия пока не выносила на рассмотрение Совета Безопасности (СБ) ООН предложение о создании на северо-востоке Сирии безопасной зоны под международным контролем. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель СБ в октябре, постпред ЮАР Джери Мэттьюс Матжила после заседания Совета по Сирии.

"Нет, такое предложение пока не обсуждалось", - сказал он.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в понедельник заявила, что собирается выступить с инициативой создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией с привлечением Москвы и Анкары. Свое предложение она согласовала с канцлером Ангелой Меркель и представит его западным союзникам на полях встречи министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 24-25 октября. Главу МИД ФРГ Хайко Мааса она поставила в известность, отправив СМС. Маас в связи с этим заявил, что не считает эффективной "дипломатию по СМС".