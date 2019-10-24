AFP: Моралес побеждает на выборах президента Боливии

ТАСС, 25 октября. Действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает по итогам первого тура президентских выборов по результатам подсчета 99,81% голосов. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные высшего избирательного суда страны.

По его информации, Моралес набирает 47,06% голосов, а его ближайший конкурент Карлос Меса - 36,52%. Отрыв Моралеса от оппозиционного кандидата составляет более 10 процентных пунктов, что гарантирует ему победу уже в первом туре выборов.

Голосование на президентских и парламентских выборах состоялось в Боливии в воскресенье, первые предварительные результаты были обнародованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их публикации Меса заявил, что итоги голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре. Согласно действующим в стране законам, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов.

После оглашения предварительных результатов выборов президента в стране вспыхнули протесты. В среду Моралес объявил в Боливии режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

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