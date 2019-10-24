Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

В Сенат Конгресса США внесли резолюцию, осуждающую процедуру импичмента Трампа

Инициативу уже поддержали 44 сенатора-республиканца из 53
Здание Конгресса США AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Описание
Здание Конгресса США
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Председатель юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) представил в четверг резолюцию, осуждающую начатую конгрессменами процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба сенатора.

На эту тему
Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

В документе, который уже поддержали 44 сенатора-республиканца из 53, содержится призыв к контролируемой демократами Палате представителей проголосовать за то, чтобы начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента и предоставить Трампу "основополагающие конституционные гарантии". "Палата представителей отступается от всех прецедентов и традиций процедуры импичмента за последние сто лет и отказывает президенту Трампу в основополагающих принципах справедливости и процессуальных гарантиях, которыми наделен каждый американец", - отмечается в документе.

Республиканцы заявляют о недостаточной прозрачности самого процесса. В резолюции указана необходимость предоставить республиканцам равные с демократами полномочия по вызову свидетелей. Ранее вашингтонская администрация отказалась сотрудничать с демократами по данному вопросу, назвав этот процесс неконституционным.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

24 сентября Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом для этого послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
В Бейруте 6 человек пострадали в стычках между сторонниками и противниками правительства
По данным Al Hadas, причиной столкновений стало появление на площади Риада Сольха активистов из шиитского движения "Амаль" и "Хезболлах", которые установили там палатки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС