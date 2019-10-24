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ЕС призвал к проведению второго тура выборов президента в Боливии

Страны Европейского союза также призвали все стороны воздержаться от насилия и несущих раздор заявлений

ТАСС, 25 октября. Страны Европейского союза призвали к проведению второго тура президентских выборов в Боливии. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте внешнеполитической службы ЕС в четверг вечером.

"Отчет внутренней миссии Организации американских государств (ОАГ) выявил значительные недостатки избирательного процесса [в Боливии] <...> Европейский союз полностью разделяет мнение ОАГ о том, что власти Боливии должны уточнить текущий процесс подсчета голосов и что лучшим вариантом является проведение второго тура голосования, чтобы восстановить доверие и обеспечить полное уважение демократического выбора народа Боливии", - отмечено в заявлении.

В ЕС также призвали все стороны воздержаться от насилия и несущих раздор заявлений.

Согласно данным, полученным после подсчета 99,81% голосов, победу в первом туре президентских выборов в Боливии одерживает действующий президент страны Эво Моралес. Он набирает 47,06% голосов, а его ближайший конкурент Карлос Меса - 36,52%. Отрыв Моралеса от оппозиционного кандидата составляет более 10 процентных пунктов, что гарантирует ему победу уже в первом туре выборов.

Голосование на президентских и парламентских выборах состоялось в Боливии в воскресенье, первые предварительные результаты были обнародованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их публикации Меса заявил, что итоги голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре. Согласно действующим в стране законам, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов.

После оглашения предварительных результатов выборов президента в стране вспыхнули протесты. В среду Моралес объявил в Боливии режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

Теги
Моралес, ЭвоБоливия
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